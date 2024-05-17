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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

Несколько предприятий повреждены после атаки беспилотников в Новороссийске

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Несколько предприятий Новороссийска оказались незначительно повреждены после атаки беспилотников, все они работают в штатном режиме, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городской администрации.

"Несколько предприятий незначительно повреждены после атаки беспилотников. На технологический процесс это не повлияло, все предприятия работают в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что свыше 10 беспилотных летательных аппаратов подавлены над территорией Новороссийска в Краснодарском крае, в результате возникли локальные возгорания. Также, по информации оперативного штаба региона, два БПЛА пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в Туапсе. После падения БПЛА на территории НПЗ возникло возгорание, оно ликвидировано.

Новороссийск
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