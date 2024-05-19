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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:44

Не менее 10 беспилотников атаковали Славянский и Кущевский районы на Кубани

В Славянске-на-Кубани один из дронов упал на территории НПЗ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Последствия после падений беспилотников ликвидируют в Славянском и Кущевском районе Краснодарского края, сообщает оперштаб Кубани.

"В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Кущевском районе после падения одного из аппаратов возникло локальное возгорание, которое не затронуло территорию населенных пунктов. В настоящее время идет ликвидация, пострадавших и разрушений нет.

"В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Возгораний также не зафиксировано", - добавили в оперштабе региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Кущевский район Краснодарский край
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