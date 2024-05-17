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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:46

РФ договорилась с автопроизводителями из КНР о росте локализации

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает равные условия для работы всех готовых к последовательной локализации автопроизводителей - как российских, так и иностранных, включая китайские автоконцерны, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

При этом ключевым требованием является постепенная локализация как сборочных производств, так и выпуска компонентов, подчеркнул он, отметив, что такая договоренность с компаниями из КНР достигнута.

"Мы сегодня договорились о правилах и постепенной локализации и автокомпонентов, и локализации самих автомобильных платформ. Поэтому правила у нас для всех единые", - сказал первый замглавы российского правительства.

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Он напомнил, что уровень локализации в автопроме оценивается с помощью балльной системы, и стратегия развития автомобильной промышленности РФ предусматривает постепенное увеличение требований к количеству набранных баллов.

"Это в стратегии автопрома прописано: балльная система и наращивание баллов, прежде всего, по отношению к автопроизводителям. А автопроизводитель может быть и зарубежный, и российский. Поэтому, если российский автопроизводитель, который приобрел производственную площадку, рассчитывает, что сохранит производство, но не будет ежегодно наращивать локализацию, то, собственно, никакой господдержки не получит", - заявил Мантуров.

Он прокомментировал прозвучавшие накануне слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия приветствует успехи китайского автопрома на своем рынке. "Мы рады сотрудничеству с китайским автопромом, потому что в определенный момент, когда западные мейджоры, которые создавали годами свои локализованные производства, причем высоко локализованные производства: по некоторым моделям до 80%, - в одночасье исчезли, то наши китайские партнеры нас поддержали", - сказал первый вице-премьер.

В четверг на пресс-конференции по итогам китайско-российских переговоров Путин заявил, что Россия заинтересована в присутствии автопроизводителей из Китая на российском рынке и намерена расширять сотрудничество. "Мы приветствуется сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, в честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - сказал он.

Денис Мантуров КНР
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