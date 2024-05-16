Минпромторг планирует расширить балльную систему локализации еще на пять отраслей

Посетитель XIX Всероссийского форума-выставки "Госзаказ" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг РФ намерен в текущем году ввести балльную систему оценки уровня локализации производства еще для пяти отраслей. Об этом заявил директор департамента стратегического развития и корпоративной политики министерства Алексей Матушанский в ходе форума-выставки "Госзаказ 2024".

"В правительстве (на рассмотрении - ИФ) находится проект правительственного постановления (предусматривает внесение соответствующих изменений в правпостановление №719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации") по введению балльной системы по пяти отраслям, - сказал Матушанский. - Это электротехническая продукция, лесопромышленный комплекс, легкая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение и машиностроение для пищевой промышленности".

При этом Матушанский отметил, что в настоящее время ПП-719 для 1,1 тыс. номенклатурных позиций установлены критерии отнесения той или иной продукции к произведенной на территории РФ. Причем для большей части продукции введена балльная система - для продукции 19 из 28 отраслей, на которые распространяется действие документа.

Сама балльная система учитывает "вес" технологических операций в процессе создания оборудования с учетом страны происхождения, что позволяет при наборе определенного числа баллов признавать соответствующую продукцию российской (или произведенной на территории стран ЕАЭС) и предоставлять ее поставщикам те или иные преференции при госзакупках и закупках госкомпаний.

"Это не только инструмент подтверждения локализации продукции, а даже многолетняя дорожная карта по управлению отраслями, - подчеркнул Матушанский. - В ней четко разложено по годам как надо углублять локализацию производства той или иной продукции, чтобы она соответствовала требованиям "российскости".

Закупочным законодательством предусмотрено предоставление ряда преференций поставщикам продукции российского производства при госзакупках и закупках госкомпаний. В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, направленный на оптимизацию и упорядочивание этих норм (так называемый законопроект об импортозамещении).

Этот законопроект направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Документ предусматривает включение в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") положений, наделяющих правительство РФ полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабмину право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

"Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в прошлом году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

В случае принятия этого законопроекта в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ будет действовать единое правило "второй лишний", поскольку действующее менее жесткое "третий лишний" не всегда работает. Также планируется введение единой ценовой преференции (15%), предоставляемой поставщику российской продукции.

По данным Минфина, в случае принятия этого законопроекта необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть документов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.

В случае оперативного принятия Госдумой этого законопроекта часть поправок вступит в силу с 1 октября 2024 года, а отдельные положения – с 1 января 2025 года.