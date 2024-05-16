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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:05

Посевы в РФ погибли от заморозков на 830 тыс. га

Посевы в РФ погибли от заморозков на 830 тыс. га
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Посевы в РФ из-за заморозков погибли примерно на 830 тыс. га, сообщила на заседании оперштаба глава Минсельхоза Оксана Лут. Данные приводятся в телеграм-канале правительства РФ.

По ее словам, в общем масштабе это около 1% от всей площади.

Согласно сообщению, в нескольких регионах Центрального и Приволжского федеральных округов, а также в Волгоградской и Ростовской областях фиксировались возвратные заморозки. Режим ЧС в связи с этим объявлен в восьми регионах.

Также фиксируется наличие поврежденных посевов и многолетних насаждений. "Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных", - отмечается в сообщении.

Сезонные полевые работы уже начались во всех федеральных округах, яровыми засеяно порядка 25 млн га, приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.

Площадь сева сельхозкультур в этом году составляет 84,5 млн га, это на 300 тыс. га больше показателя прошлого года. 20 млн га занимают озимые, 95% посевов которых, по оценке Минсельхоза, находятся в хорошем состоянии.

Минсельхоз Оксана Лут
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