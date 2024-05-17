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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:14

Саратовская область ввела режим ЧС из-за майских заморозков

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Режим ЧС из-за майских заморозков, повредивших посевы, введен в Саратовской области, сообщает региональный Минсельхоз.

"16 мая состоялось заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение о введении режима ЧС регионального значения. В результате чего сельхозтоваропроизводители получат страховые выплаты по застрахованным площадям" - говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительные заморозки привели к частичному повреждению сельскохозяйственных культур в 12 районах области преимущественно северо-западной зоны на площади 62 тыс. га. По предварительным данным, гибель сельхозкультур зафиксирована на площади 41 тыс. га, это менее 1% посевной площади. Основная часть – озимые культуры.

По информации зампреда правительства - министра сельского хозяйства области Романа Ковальского, в настоящее время прорабатывается вопрос предоставления льготных кредитов пострадавшим хозяйствам для пересева погибших сельскохозяйственных культур.

По данным Россельхозцентра, в наличии дополнительно имеется 45 тыс. тонн семян яровых культур, что в 10 раз превышает потребность семян для пересева, который осуществляется в соответствии с соблюдением согласованной и утвержденной структуры посевных площадей. На сегодня пересеяно более 20% площадей, уточняется в сообщении.

Минсельхоз региона отмечает, что переходящие запасы зерна в области составляют 2,7 млн тонн при внутренней годовой потребности 1,7 млн тонн, запасы маслосемян подсолнечника – более 800 тыс. тонн. "Частичная гибель сельскохозяйственных культур не скажется на продовольственной безопасности региона", - подчеркивается в сообщении.

По данным Саратовского филиала Росгидромета, в период с 4 по 15 мая на территории области наблюдались три вторжения арктических воздушных масс, вследствие которых в отдельных районах области проходило понижение температур воздуха до -10 градусов.

Саратовская область
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