Президент РФ заявил, что планов по взятию Харькова нет

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - У РФ нет планов по взятию Харькова, заявил президент России Владимир Путин.

"Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их (Украины - ИФ) вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород", - сказал Путин на пресс-конференции в пятницу.

"Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", - пояснил президент РФ.

Комментируя продвижение ВС РФ на харьковском направлении, президент отметил, что "каждый день двигаются строго по плану".

При этом Путин заявил, что у РФ нет планов взятия города. "Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", - сказал глава государства.