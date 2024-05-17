Путин предложил проложить нефтепровод в КНР в одном коридоре с "Силой Сибири 2"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Параллельно с газопроводом "Сила Сибири 2" можно проложить и нефтепровод из России в Китай, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Китай.

Он отметил, что стратегически и Россия, и Китай заинтересованы в развитии сотрудничества в ТЭК, а компании договорятся о путях реализации.

В частности, Путин отметил, что подтверждена заинтересованность с обеих сторон относительно строительства газопровода "Сила Сибири 2", а параллельно ему можно проложить и нефтепровод.

"Там разные маршруты существуют. Один из них через Монголию. Причем в одном коридоре можно и газовую трубу проложить, и нефтяную. Но специалисты должны решить, как лучше поступить", - сказал президент.

"Можно подкупить танкерный флот и по Северному морскому пути наладить (перевозку углеводородов - ИФ), фактически, почти как по трубе. Все варианты возможны, они все приемлемы и экономически целесообразны. Выбрать нужно наилучший, уверен, что эта работа тоже будет завершена", - подчеркнул он.