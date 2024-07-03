Новак сообщил о поручении Путина и Си ускорить согласование поставкок по "Силе Сибири 2"

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин дали указания ответственным компаниям двух стран согласовать условия поставки газа по "Силе Сибири 2" "в возможно короткие сроки", сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Встреча президента России и председателя КНР прошла 3 июля в Астане на полях саммита ШОС. После нее Новак рассказал журналистам, что вопрос о проекте "Сила Сибири 2" "тоже обсуждался, поддерживается".

"Продолжится работа по согласованию условий, параметров. Даны указания сделать это в возможно короткие сроки", - сказал профильный российский чиновник.

Новак не стал уточнять возможные ориентиры подписания контракта или начала поставок: "Дату (выхода на подписание контракта - ИФ) никто не называет, потому что это процесс переговоров". Сроки начала поставок - это "предмет переговоров между двумя странами, двумя компаниями", добавил он.

Путин также в Астане провел двустороннюю встречу с президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом. Новак сообщил о ее итогах: "С монгольской стороной обсуждали вопросы прокладки газопровода "Сила Сибири 2" по территории Монголии, участие в разработке схемы газоснабжения".

Проект "Сила Сибири 2" предусматривает поставку в Китай через территорию Монголии до 50 млрд куб. м газа в год из ресурсов Западной Сибири.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год.

В 2022 году начались проектно-изыскательские работы в рамках проекта строительства магистрального газопровода "Союз Восток". Он пройдет по территории Монголии и станет продолжением "Силы Сибири 2".