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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

Хуснуллин сообщил о строительстве и реконструкции уже 19 тысяч объектов в новых регионах

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В новых регионах России за два года построили и реконструировали около 19 тысяч объектов, сказал журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

"По восстановлению Донбасса мы действительно очень активно работаем: 19 тыс. объектов за два года построено и реконструировано", - заявил он.

В феврале Хуснуллин говорил, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях уже отремонтировано более 2 тысяч км дорог, из них около 1 350 км - силами ГК "Автодор". По его словам, в 2024 году госкомпания должна привести в порядок более 640 км автодорог в новых регионах. В апреле Хуснуллин подтвердил планы восстановить все многоквартирные дома в Мариуполе до конца года.

В конце апреля вице-премьер заявлял, что несколько десятков застройщиков готовы работать в новых регионах России.

В частности, сообщалось, что в Донецкой Народной Республике до конца года планируется заключить 28 масштабных инвестиционных соглашений и ввести 147 тыс. кв.м инвестиционного жилья, здесь активно выдается льготная ипотека. В Луганской Народной Республике в этом году начнется строительство 16 многоквартирных домов и 50 индивидуальных жилых домов. В Запорожской и Херсонской областях по состоянию на февраль велась работа по формированию банков земельных участков.

Кроме того, в Минстрое недавно заявили о намерении сократить срок рассмотрения заявок застройщиков на предоставление проектного финансирования в новых регионах.

Автодор ДНР ЛНР Марат Хуснуллин Минстрой Херсонская область Запорожская область
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