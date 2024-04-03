Хуснуллин подтвердил планы восстановить все дома в Мариуполе до конца года

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Марат Хуснуллин подтвердил планы по восстановлению всех многоквартирных домов (МКД) в Мариуполе до конца 2024 года. Он заявил об этом на церемонии открытия социальных и жилых объектов в новых регионах с участием по видеосвязи президента Владимира Путина.

Хуснуллин указал эту цель в своем телеграм-канале в начале марта. Он также писал, что до конца года необходимо привести в порядок 1,5 тысячи фасадов. Всего в программе восстановления города более 4 тысяч объектов.

"У нас есть пока вопрос с восстановлением ИЖС, мы сейчас усиливаем эту работу (...)", - добавил вице-премьер.

В декабре 2023 года он призывал ускорить темпы восстановления индивидуальных жилых домов в Мариуполе.

Кроме того, Хуснуллин рассказал главе государства о том, что уже готовы площадки с градпотенциалом около 8 млн кв.м инвестиционного жилья, строители готовы продолжать работу уже с участием банков.

"Двухпроцентная ипотека имеет очень большой спрос. Задача этот спрос удовлетворить предложениям", - добавил он, отметив, что совместно с Минстроем составлена программа развития жилищного строительства в новых регионах.