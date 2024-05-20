Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 18:15

"Акрон" оценил достройку калийного ГОКа в $1,6 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" оценивает объем капвложений, необходимых для завершения проекта Талицкого ГОКа, в $1,6 млрд, говорится в годовом отчете компании.

"Объем капитальных вложений, необходимых для завершения проекта (на мощность 2 млн тонн), оценивается в $1,6 млрд. С начала реализации проекта на капитальные вложения уже направлено порядка $500 млн, не включая стоимость приобретения лицензии", - сообщил "Акрон".

В 2023 году "Акрон" вновь актуализировал сроки проекта: теперь начать производство хлористого калия на Талицком ГОКе планируется в 2026 году, выйти на проектную мощность - в 2029 году.

В 2023 году на строительство ГОКа компания потратила $246 млн. Согласно отчету, в прошлом году были завершены работы по проходке и обустройству вертикальных шахтных стволов, начато строительство объектов поверхностного комплекса рудника, главного корпуса обогатительной фабрики, хвостового хозяйства, вспомогательных цехов и объектов внешней инфраструктуры.

Дочерняя структура "Акрона" - "Верхнекамская калийная компания" (ВКК) - получила лицензию на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае в 2008 году. В дальнейшем в проект вошли банки: на конец прошлого года "Акрону" принадлежало 50% + 1 акция ВКК, еще 29,9% было у Сбербанка, 10% - у ВТБ, 10,1% - у "Открытия". В I квартале 2024 года "Акрон" выкупил у банков-партнеров 30% акций ВКК, увеличив свою долю до 80%.

Проектная мощность Талицкого ГОКа - 2 млн тонн хлоркалия в год, в дальнейшем планируется расширить его до 2,6 млн тонн. Собственные потребности "Акрона" в калийном сырье составляют 600 тыс. тонн в год.

Акрон Пермский край Талицкий гок ВКК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минэнерго допустило продление временного запрета экспорта бензинов

Акции "Газпрома" упали к уровню октября 2022 г. на новостях о дивидендах

Сельхозорганизации РФ за четыре месяца снизили производство яиц на 2,4%

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Правительство выступило против выплаты "Газпромом" дивидендов-2023

Добыча газа в России за 4 месяца прибавила 8% до 246,4 млрд кубометров

Путин провел совещание по ТЭК

Путин разрешил сделки с акциями россошанских "Минудобрений"

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Сроки поставок автозапчастей в Россию стали расти с декабря 2023 года

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор

Виноделы юга РФ прогнозируют рост цен на свою продукцию из-за акцизов и расходов. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });