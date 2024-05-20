"Акрон" оценил достройку калийного ГОКа в $1,6 млрд

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - "Акрон" оценивает объем капвложений, необходимых для завершения проекта Талицкого ГОКа, в $1,6 млрд, говорится в годовом отчете компании.

"Объем капитальных вложений, необходимых для завершения проекта (на мощность 2 млн тонн), оценивается в $1,6 млрд. С начала реализации проекта на капитальные вложения уже направлено порядка $500 млн, не включая стоимость приобретения лицензии", - сообщил "Акрон".

В 2023 году "Акрон" вновь актуализировал сроки проекта: теперь начать производство хлористого калия на Талицком ГОКе планируется в 2026 году, выйти на проектную мощность - в 2029 году.

В 2023 году на строительство ГОКа компания потратила $246 млн. Согласно отчету, в прошлом году были завершены работы по проходке и обустройству вертикальных шахтных стволов, начато строительство объектов поверхностного комплекса рудника, главного корпуса обогатительной фабрики, хвостового хозяйства, вспомогательных цехов и объектов внешней инфраструктуры.

Дочерняя структура "Акрона" - "Верхнекамская калийная компания" (ВКК) - получила лицензию на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае в 2008 году. В дальнейшем в проект вошли банки: на конец прошлого года "Акрону" принадлежало 50% + 1 акция ВКК, еще 29,9% было у Сбербанка, 10% - у ВТБ, 10,1% - у "Открытия". В I квартале 2024 года "Акрон" выкупил у банков-партнеров 30% акций ВКК, увеличив свою долю до 80%.

Проектная мощность Талицкого ГОКа - 2 млн тонн хлоркалия в год, в дальнейшем планируется расширить его до 2,6 млн тонн. Собственные потребности "Акрона" в калийном сырье составляют 600 тыс. тонн в год.