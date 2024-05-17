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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:51

Несколько воздушных целей сбито на подлете к Белгороду

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к областному центру сбито несколько целей, два человека пострадали.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, два человека пострадали", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

"У одного мужчины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и осколочное ранение левой голени, у второго - осколочное ранение лобной области", - уточнил он.

В Белгороде фрагмент снаряда пробил кровлю, перекрытие технического этажа и потолок в квартире многоквартирного дома, добавил глава региона.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое и в селе Таврово в результате прямых попаданий снарядов сильные повреждения получили два частных жилых домовладения: выбиты окна, пробиты кровли, повреждены фасады и стены", - написал губернатор.

В поселке Дубовое выбиты окна, посечены кровли и фасады четырех частных домов, повреждены 4 автомобиля. В селе Таврово повреждены 12 частных жилых домовладениях, посечены осколками шесть автомобилей, сообщил Гладков.

Белгород Вячеслав Гладков
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