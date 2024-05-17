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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:36

В результате удара дрона по селу в Белгородском районе погиб человек

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Белгородской области беспилотники-камикадзе атаковали село Новая Наумовка в Белгородском районе, там погиб один человек и еще один был ранен, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Двое мирных жителей приехали в село копать огород, где в настоящий момент введен режим ЧС и люди не должны находиться", - отметил он.

Один из них получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

"Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь и перевели для прохождения дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - уточнил Гладков.

Он добавил, что жителям не следует приезжать в села, где введен режим ЧС.

Хроника 24 февраля 2022 года – 17 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Новая Наумовка Белгородский район Белгородская область
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