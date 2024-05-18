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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Четыре авиабомбы HAMMER и две ракеты HARM сбиты над Белгородской областью

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили четыре авиабомбы HAMMER французского производства и две ракеты HARM производства США над Белгородской областью, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Дежурными средствами ПВО четыре управляемые авиационные бомбы и две противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, попытка атаки была пресечена с 12:20 до 12:30 по московскому времени.

Белгородская область Минобороны РФ HAMMER HARM
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