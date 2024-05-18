Следствие назвало предполагаемого взяткодателя Фомина доверенным лицом замминистра Иванова

Cовладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин в Басманном суде Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - По версии следствия, учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которому вменяется дача взятки заместителю министра обороны Тимура Иванова, был доверенным лицом чиновника, говорится в материалах суда.

В документе также отмечается, что Фомин, в частности, "имеет значительные связи среди руководства предприятий Минобороны России".

Фомину предъявлено обвинение в даче особо крупной взятки Иванову и другому фигуранту дела бизнесмену Сергею Бородину, с которым, как считает следствие, военный чиновник находился в дружеских отношениях.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет порядка 1 млрд руб. Иванов и другие фигуранты не признают вину.