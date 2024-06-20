Суд на три месяца оставил замминистра обороны Иванова в СИЗО по делу коррупции

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы на три месяца по ходатайству следствия продлил арест заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса".

"Продлить срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Иванова", - огласила решение судья Елена Ленская.

Также арест продлен предполагаемому сообщнику Иванова - бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме по ходатайству следователя, пояснившего, что сбор доказательств по делу находится в начальной стадии и что в открытом процессе могут быть разглашены данные расследования. Защита и сами обвиняемые оставили решение по ходатайству на усмотрение суда.

Срок ареста Иванову и Бородину установлен до 23 сентября.

Адвокаты просили суд избрать подзащитным более мягкую меру пресечения - домашний арест или запрет определенных действий.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая Иванову, составляет порядка 1 млрд руб.

Иванов и другие фигуранты дела не признают вину.