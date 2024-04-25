Арестован третий фигурант дела замглавы Минобороны Тимура Иванова

По версии следствия, Александр Фомин способствовал замминистра получить взятку в виде услуг имущественного характера

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Басманный суд арестовал до 23 июня учредителя компании "Олимпситистрой" Александра Фомина, который проходит по делу замминистра обороны Тимура Иванова и бизнесмена Сергея Бородина, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Фомину вменяют дачу взятки (ч. 5 ст. 291 УК).

Как сообщил суд, следствие полагает, что "Фомин, находясь с Ивановым в доверительных отношениях, действуя в составе организованной группы, оказали Иванову Т.В., Бородину С.В. и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом / реконструкцией зданий", а также "Фомин и другие лица, действуя организованной группой, способствовали в получении Ивановым взятки в особо крупном размере в виде незаконного оказания им услуг имущественного характера".

О задержании Иванова стало известно 23 апреля. 24 апреля Басманный суд арестовал его и Бородина до 23 июня. О наличии в деле Иванова второго фигуранта стало известно из сообщений суда. О том, что в деле есть и третий фигурант, которому вменяют дачу взятки, сообщал источник "Интерфакса".

По версии следствия, "Иванов оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову", - сказал "Интерфаксу" адвокат замминистра Мурад Мусаев и добавил, что обвинение, предъявленное Иванову, основано на ряде предположений, "что совершенно недопустимо".

Источник "Интерфакса" сказал, что Иванов вины не признает и настаивает, что его действия носили гражданско-правовой характер.

Иванов находится в СИЗО "Лефортово". Его защита намерена добиваться его освобождения из-под стражи.

Наказание по статье о даче взятки (ч.5 ст. 291 УК) подразумевает как штраф в размере до 90-кратной суммы взятки, так и лишение свободы на срок от 8 до 15 лет. "Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало расследованию преступления", а также, если после совершения преступления взяткодатель добровольно сообщил о произошедшем.