ЛЭП повреждена при обстреле ВСУ белгородского села Тишанка

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле территории Волоконовского района.

"Под обстрел ВСУ попало село Тишанка Волоконовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты двух улиц", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Гладков добавил, что аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий.