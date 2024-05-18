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Путин проводит совещание по чрезвычайным ситуациям в регионах РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин, вернувшийся из поездки в Китай, в субботу проводит совещание по чрезвычайным ситуациям в различных регионах РФ, прежде всего, пострадавших от паводков.

В настоящее время с последствиями паводков борются Тюменская, Курганская, Оренбургская области и Якутия. В Омской области в результате подтопления в ряде населенных пунктов в минувшую пятницу был объявлен федеральный уровень ЧС.

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Мужчина с собакой на подтопленной улице в Оренбурге
Хроника 30 марта – 18 мая 2024 годаПаводок в России
Владимир Путин Омская область Курганская область Оренбургская область
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