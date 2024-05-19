В Белгородской области из-за падения беспилотника загорелась крыша храма

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на село Новооскольского городского округа, загорелась кровля храма.

"Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Гладков в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

По его словам, в результате падения этого дрона "с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского". Возгорание ликвидируют пожарные расчеты, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село в Белгородском районе.