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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:08

В Белгородской области из-за падения беспилотника загорелась крыша храма

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинского дрона-камикадзе на село Новооскольского городского округа, загорелась кровля храма.

"Село Малое Городище Новооскольского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Никто из мирных жителей не пострадал", - написал Гладков в своем телеграм-канале в ночь на воскресенье.

По его словам, в результате падения этого дрона "с последующей детонацией произошло возгорание кровли храма Сергия Радонежского". Возгорание ликвидируют пожарные расчеты, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село в Белгородском районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
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