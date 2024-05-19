Дрон сбит над Белгородской областью, пострадавших нет

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в воскресенье сообщил о сбитом украинском беспилотнике над Чернянским районом.

"В Чернянском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате падения осколков в селе Волоконовка в двух частных жилых домовладениях выбило окна, получил повреждения автомобиль.

Также произошло возгорание сухой травы на площади 140 кв. м, оно ликвидировано, добавил Гладков.