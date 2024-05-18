Дрон ВСУ атаковал белгородское село, пострадали два человека

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших в результате атаки украинского дрона-камикадзе на село в Белгородском районе.

"Село Петровка Белгородского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате сброса взрывного устройства два человека пострадали", - написал губернатор в своем телеграм-канале в субботу вечером.

По его словам, пострадавшие женщина и мужчина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями доставлены в больницу №2 Белгорода.