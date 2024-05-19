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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Иртыш в тюменском селе Большой Карагай за сутки поднялся на 10 см

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Иртыш в селе Большой Карагай Вагайского района Тюменской области продолжает подниматься, сообщили "Интерфаксу" в районной администрации в воскресенье.

"За сутки река поднялась еще на 10 см, достигнув уровня в 1 294 см", - сказал представитель администрации.

В свою очередь глава Вагайского района Сергей Сидоренко сообщил в своем телеграм-канале, что пик подъема воды в Иртыше в Большом Карагае ожидается через 2-3 дня. "Спад может начаться не раньше, чем через неделю", - подчеркнул он.

Сидоренко также добавил, что прибывает уровень воды в Иртыше в селе Вагай, райцентре Вагайского района.

"В селе Вагай вода будет прибывать минимум 10 дней", - подчеркнул он.

По его словам, продолжается эвакуация жителей сел Аксурка, Большой Карагай и деревни Второсалинской

Ранее сообщалось, что уровень Иртыша в Большом Карагае уже превысил рекордные показатели 2016 и 2017 годов. 16 мая в селе вода прорвалась через земляную насыпь, из-за разлива Иртыша в зону подтопления попадает порядка 70 домов.

В Вагайском районе вода может подтопить 15 населенных пунктов.

Хроника 30 марта – 19 мая 2024 годаПаводок в России
Иртыш Большой Карагай Тюменская область
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