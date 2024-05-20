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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:30

Посольство РФ в Иране выразило соболезнования в связи с гибелью Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Посольство России в Тегеране выражает соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Ибрагима Раиси при крушении вертолета.

"Посольство России с огромной грустью узнало о гибели президента Э. Раиси, главы МИД Х. Амирабдоллахиана и ряда других важных государственных деятелей в результате крушения вертолета", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале посольства.

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В дипмиссии добавили, что Россия "очень стремилась помочь" Ирану, в страну были экстренно направлены спасатели МЧС России.

"Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибших, всему иранскому народу и правительству. Желаем терпения и душевной стойкости в преодолении этой тяжелейшей трагедии. В знак солидарности с нашими иранскими друзьями флаг посольства будет приспущен", - заявили в посольстве.

Ранее в Иране официально объявили о гибели президента Ибрагима Раиси.

"Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Ибрагим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам", - говорится в официальном заявлении, которое было оглашено в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих.

Как сообщалось, вертолет, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем - всего девять человек.

Иран
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