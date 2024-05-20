В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В Иране официально объявили о гибели президента Ибрахима Раиси.

"Восьмой президент Исламской Республики Иран Хазрат Аятолла Сейед Ибрагим Раиси принял мученическую смерть во время служения мученическому народу Ирана и его сподвижникам", - говорится в официальном заявлении, которое было оглашено в мечети Имама ар-Резы в присутствии тысяч верующих.

Иранское информационное агентство ИРНА сообщило, что "правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление" по поводу гибели президента Ирана.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находились Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем, всего девять человек.