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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено 19 мая

Президент и глава МИД Ирана погибли в результате крушения вертолета

На месте крушения идет работа по опознанию жертв

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан погибли в результате крушения вертолета в воскресенье, сообщило иранское информагентство "Мехр".

"Все пассажиры вертолета погибли в результате инцидента", - говорится в сообщении.

На месте крушения вертолета идет работа по опознанию жертв.

Ранее сообщалось, что вертолет, на борту которого находились президент Ирана Ибрахим Раиси и министр иностранных дел страны Хосейн Амир Абдоллахиан, совершил жесткую посадку в горной местности при сильном тумане на северо-западе Ирана, недалеко от границы с Азербайджаном.

В вертолете вместе с президентом и министром находились также губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем, всего девять человек.

Ибрахим Раиси Иран Малек Рахмати Мохаммад Али аль-е-Хашем Хосейн Амир Абдоллахиан
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