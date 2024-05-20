Поиск
ХроникаГибель президента Ирана Ибрахима РаисиОбновлено в 12:13

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан

Силуанов заявил, что прогрессия в НДФЛ должна затронуть лишь обеспеченных граждан
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Возможные решения в отношении прогрессивной шкалы НДФЛ не должны коснуться большей части граждан, а должны затронуть только налогоплательшиков с высокими доходами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

ЭкономикаМинфин РФ в вопросе корректировки налоговой системы склоняется к инструменту вычетовЧитать подробнее

"Параметры изменения НДФЛ для разных категорий доходов окончательно мы еще вырабатываем, еще определяются. Но уже сейчас можно сказать, что важно, чтобы (...) предложение о прогрессиях не затронуло большинство граждан и касалось только тех, у кого высокие доходы", - сказал он на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором начато публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.

"Необходимо, чтобы в выигрыше от налоговых изменений оказались семьи с детьми, то есть те категории граждан, которые нуждаются в государственной поддержке", - сказал также министр.

В свою очередь президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин отметил, что дифференциация ставки НДФЛ должна включать набор из нескольких ставок в зависимости от уровня доходов. "Подход должен быть осторожным, но мне кажется, здесь не надо бояться многоступенчатости - не одну, не две ступени, а может быть их гораздо больше должно быть, плавное повышение налогов у тех, кто зарабатывает много. Не одна-две (ставки - ИФ) - у этих 13%, у этих 20% и все", - сказал он.

Говоря о том, на что могут быть направлены средства от возможного повышения НДФЛ, Силуанов отметил, что они пойдут на социальное развитие страны. В качестве примера он привел механизм Фонда "Круга добра", который создавался за счет средств от введения прогрессии НДФЛ, для помощи детям со сложными, дорогостоящими заболеваниями.

Ранее министр также сообщал, что вопрос господдержки нуждающимся в ней категориям граждан нужно будет решать с помощью корректировок налоговой системы. "Речь идет о налоговых вычетах, в первую очередь, для семей с детьми, которым нужна поддержка со стороны государства. Плюс к этому мы добавим и будем совершенствовать механизм субсидий, прямых средств из федерального бюджета, которые будут работать на поддержку наиболее нуждающихся категорий людей", - отмечал он.

"Именно в этом ключе мы и будем обсуждать предложения по совершенствованию налоговой системы и на экспертном совете, который будет организовывать комитет по бюджету, в таком ключе будем делать предложения", - сказал тогда министр.

Антон Силуанов НДФЛ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Хинштейн объяснил случаи привлечения за "длящиеся" правонарушения в интернете

Путин провел телефонный разговор с и.о. главы Ирана Мохбером

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Школьникам Севастополя разрешили не сдавать ЕГЭ и ОГЭ

Апелляционный суд утвердил приговор Дарье Треповой

Песков не назвал сроки проведения учений по применению тактического ядерного оружия

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

Генпрокуратура попросила обратить в доход РФ 1 млрд руб. и $2 млн со счетов Ходорковского и Лебедева

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона

В Финляндии не исключили частичного открытия границы с РФ после принятия нового закона
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });