Минфин РФ в вопросе корректировки налоговой системы склоняется к инструменту вычетов

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Вопрос прогрессивной шкалы НДФЛ будет обсуждаться среди прочих при рассмотрении корректировок налоговой системы, однако Минфин предлагает прислушаться к мнению бизнеса и не менять налогообложение фонда оплаты труда, решая вопрос более справедливого распределения нагрузки другими инструментами - вычетами и субсидиями.

"Для тех категорий граждан, которым нужна государственная поддержка, думаю, что можно будет и нужно будет решать это с помощью корректировок налоговой системы. Речь идет о налоговых вычетах, в первую очередь, для семей с детьми, которым нужна поддержка со стороны государства. Плюс к этому мы добавим и будем совершенствовать механизм субсидий, прямых средств из федерального бюджета, которые будут работать на поддержку наиболее нуждающихся категорий людей", - сказал исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов на заседании Госдумы, комментируя предложение депутатов в случае повышения налогообложения для более состоятельных граждан предусмотреть ее снижение для менее защищенных слоев населения.

"Именно в этом ключе мы и будем обсуждать предложения по совершенствованию налоговой системы и на экспертном совете, который будет организовывать комитет по бюджету, в таком ключе будем делать предложения", - отметил и.о. министра.

Вопрос о прогрессивной ставке НДФЛ, по его словам, поднимался различными фракциями. "Мы рассматривать этот вопрос вместе с другими, когда будем обсуждать вопросы совершенствования налоговой системы", - сказал Силуанов. Однако сам Минфин призывает к взвешенному подходу как в части ставки НДФЛ, так и страхвзносов.

"Сегодня у нас есть такой инструмент (регрессия страхвзноса - ИФ), и мы знаем, что существует понижающая ставка при наличии дохода работника более 2 млн 225 тыс. рублей. С 30% она опускается до 15%. Для чего это сделано? Мы видим, что у нас достаточно высокий уровень налогообложения ФОТ по сравнению даже с нашими соседями, которые по сути дела с нами конкурируют за налоговый режим, и вопрос налогообложения ФОТ очень болезненно всегда рассматривается, когда мы обсуждаем это с бизнесом. Если спросить по уровню оплаты, то конечно, они говорят: "Пожалуйста, не трогайте страховые взносы, не трогайте налогообложение ФОТ". Поэтому мы должны взвешенно подойти к этому вопросу. Сегодня, могу сказать, что они (соцфонды - ИФ) сбалансированы. С другой стороны, мы всегда должны ориентироваться и на бизнес. Если мы здесь перегнем палку, то будут создаваться стимулы, чтобы наши предприниматели уходили в те регионы, в те страны (в первую очередь, наши соседи), где режим более лояльный, с более низкими ставками", - сказал Силуанов, отвечая на вопросы депутатов.

"И здесь нужно очень глубоко и внимательно подойти к этому вопросу. Пока я не стал бы ничего менять с точки зрения с точки зрения налогообложения ФОТ, и тот порядок, который сегодня есть по страховым взносам, пока бы не трогал", - резюмировал он.

Также Силуанов выступил за сохранение существующей системы уплаты НДФЛ по месту нахождения работодателя.

"Вопрос мы этот обсуждаем. Здесь есть как плюсы, так и минусы. На наш взгляд, минусов больше", - сказал Силуанов на просьбу депутатов прокомментировать предложение предоставить возможность платить НДФЛ в том регионе, где человек проживает.

"Какие соображения, чтобы оставить действующую систему, которая сегодня есть, а именно уплата НДФЛ непосредственно у налогового агента, в данном случае, предпринимателя, где работают наши граждане. Регионы создают новые производства, новые рабочие места, и конечно, надеются на доходы, которые получат от развития экономики. Ваше предложение может создать риски для того, чтобы доходы, которые будут созданы регионами, будут уходить в другие регионы", - пояснил он.

Говоря о предложении платить по месту прописки граждан, он отметил, что "не факт, что люди, которые работают в другом регионе, пользуются инфраструктурой региона того, где они прописаны, зачастую многие и проживают, где работают и пользуются той социальной инфраструктурой, где осуществляют свою трудовую деятельность".

По словам и.о. министра, человек может быть прописан в одном регионе, проживать фактически в другом, а работать в третьем. "Как нам в данном случае для администратора предприятия сформировать справедливое распределение налогов по своим работникам, которые могут работать в различных регионах. Это еще и усложнит администрирование", - сказал Силуанов.

"Мы здесь все-таки видим необходимость сохранения в настоящий момент порядка, когда НДФЛ уплачивается в том месте, где находится работодатель. На наш взгляд, это показывает и устойчивость, и заинтересованность регионов в развитии бизнеса на своей территории", - заключил он.