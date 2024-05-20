Минфин предложит налоговую амнистию компаниям, готовым отказаться от оптимизации

Речь идет об отказе в том числе от схем через дробление бизнеса

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Минфин планирует предусмотреть налоговую амнистию для компаний, которые готовы отказаться от схем оптимизации, в том числе через дробление бизнеса. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил на заседании экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, в ходе публичного обсуждения предстоящих изменений в налоговой системе.

"Действующий спецрежим для малого бизнеса нужно донастроить таким образом, чтобы с одной стороны, изменения не коснулись большей части этого бизнеса, 95%, уже такую цифры называли, а с другой, компании, созданные для оптимизации налогообложения путем дробления крупного бизнеса - знаем, что такие есть и создаются - платили справедливые налоги. Тоже принцип, который мы закладываем при формировании наших предложений по налогам", - сказал министр.

Одновременно, по его словам, "будет предусмотрена амнистия для тех налогоплательщиков, которые готовы начать работать "в белую" и отказаться от схем оптимизации, дробления бизнеса и так далее".

"Сегодня у правительства достаточно инструментов для предотвращения схем ухода от налогов богатыми налогоплательщиками. Кстати, выравнивание условий для налогообложения и недопущение ухода в тень - одно из важнейших условий конкуренции", - сказал Силуанов.

Глава ФНС Даниил Егоров в свою очередь отметил, что изменения в законодательство в части перехода от специальных режимов к общему режиму рассматриваются во взаимосвязи с амнистией. "Мы считаем, это, естественно, должно быть пакетное решение. Так мы с коллегами из Минфина готовили", - сказал он.

Егоров пояснил также, что идет обсуждение параметров амнистии. "С "Опорой России", с РСПП, многими другими объединениями обсуждаем механизмы, какие будут. (...) Я думаю, мы уже в достаточно конечной стадии, чтобы выносить эти предложения в общем пакете", - сказал он.