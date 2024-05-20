В Госдуме пройдут большие парламентские слушания по налоговому законодательству

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В четверг, 23 мая в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства РФ, заявил по итогам заседания Совета Думы председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их", - сказал Володин журналистам.

По его словам, "речь идет о справедливой налоговой нагрузке". "Эти и другие вопросы станут темами для обсуждения на больших парламентских слушаниях", - добавил Володин.

В понедельник в Госдуме состоялось заседание экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам, на котором начато публичное обсуждение предстоящих изменений в налоговой системе.

На заседании председатель комитета Андрей Макаров выразил надежду на то, что обсуждение поможет понять, "что необходимо сделать, чтобы налоговая система в нашей стране стала более справедливой, сбалансированной, стабильной и отвечающей интересам общества и экономики".