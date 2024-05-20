В Думе предложили рассматривать налоговую реформу в увязке с бюджетным пакетом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Донастройка налоговой системы и связанные с ней законопроекты должны быть увязаны с бюджетным пакетом, так как необходимо учитывать экономические возможности регионов, считает глава комитета по бюджету Госдумы Андрей Макаров. Он заявил об этом на заседании экспертного совета при комитете.

"Понятно, что налоги и бюджет - это сообщающиеся сосуды. Рассматривать блоковый пакет, налоговый законопроект без изменений бюджета, который должен определить вопрос, связанный со списанием долга у регионов, то есть возможности экономические, было бы неправильно. Я так понимаю, что и Антон Германович (Силуанов, глава Минфина - ИФ) это поддерживает. В данном случае мы считаем, что законопроект налоговый должен рассматриваться вот в таком бюджетном пакете", - сказал Макаров.

Он также отметил, что линейное повышение налогов приведет лишь к увеличению разрывов в обеспеченности регионов и муниципалитетов, следовательно, нужен механизм, который позволит справедливо перераспределять бюджетные средства.

"У нас с вами национальные цели поставлены перед страной, они до 2030 года и на перспективу, до 2036 года, такой же горизонт планирования должен иметь и бизнес, и регионы, и муниципалитеты, - отметил Макаров. - Нам предстоит очень серьезное обсуждение уже текстов законов".

Ранее Макаров заявлял о необходимости принять все изменения до конца текущей сессии для того, чтобы и налогоплательщики, и бюджетополучатели могли лучше подготовиться к внедрению этой системы начиная с 1 января 2025 года.