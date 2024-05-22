Шохин ждет "новых сюжетов" от обсуждения налоговой реформы в четверг

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Глава РСПП Александр Шохин ожидает, что 23 мая на парламентских слушаниях в Госдуме прозвучат "новые сюжеты" о предлагаемых изменениях налоговой системы.

"Допускаю, что как раз завтра мы на парламентских слушаниях услышим какие-то более конкретные сюжеты", - сказал он, отвечая на вопрос "Интерфакса".

При этом он добавил, что "должна быть обеспечена стабильность фундаментальных принципов функционирования и изменения налоговой системы".

"Изменения налоговой системы, ориентированные на большую публичность, прозрачность и справедливость, назрели, - считает глава РСПП. - Мы понимаем, что изменения, ориентированные на большую справедливость, большую прозрачность и предсказуемость, они не только назрели. Мы понимаем, что у нас с правительством и депутатами базовые подходы совпадают, посмотрим на цифры".

Одно из изменений налоговой системы должно затронуть еще большую дифференциацию шкалы НДФЛ (сейчас есть базовая ставка 13% и повышенная - 15% при доходах от 5 млн рублей в год). В рамках предварительного обсуждения этого вопроса в Госдуме в понедельник президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин предложил сделать дифференциацию многоступенчатой, чтобы она включала не "одну-две" ставки, а "гораздо больше" с тем, чтобы было "плавное повышение налогов у тех, кто зарабатывает много". Шохин в среду, отвечая на вопрос журналистов о справедливом подходе к взиманию подоходного налога, высказал мнение, что набор ставок не должен быть слишком большим. "Я не думаю, что тут, в этой системе, должно быть много ступеней, не так, чтобы через каждые два-три процентных пункта вводить новую шкалу", - сказал он.

При этом дальнейшее повышение НДФЛ, по его словам, не должно затрагивать средний класс (к ним глава РСПП отнес физлиц с доходами около 5 млн рублей в год): "Если уж поднимать шкалу то, наверное, надо в разы и на порядок делать эту максимальную шкалу". Для граждан с доходом ниже 5 млн рублей, прежде всего семей, должен быть предусмотрен вычет, отметил Шохин, указав на нежелательность арбитража между уровнем налогов, которые платят люди с невысоким доходом (13% НДФЛ в текущей конфигурации налоговой системы) и самозанятые (сейчас ставка налога на профессиональный доход для них составляет 4-6%).

Кроме того, по мнению Шохина, изменение ставок НДФЛ не должно дестимулировать частных инвесторов. "Очень важно совместить НДФЛ с другими инструментами: налоги на дивиденды - их не хотелось бы менять, потому что мы снизим инвестиционную активность, в том числе частных инвесторов; это и финансовые инструменты, которые не должны чрезмерно облагаться налогами на доходы от продажи. Так как важно стимулировать массового инвестора, который инвестирует в индивидуальные инвестсчета, бумаги, облигации, акции", - полагает Шохин.

23 мая в Госдуме пройдут парламентские слушания по совершенствованию налогового законодательства . "Правительством подготовлен ряд предложений по совершенствованию налогового законодательства. В четверг на больших парламентских слушаниях мы совместно с деловым сообществом, экспертами и регионами обсудим их", - говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.