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В апреле пассажирооборот российских авиакомпаний вырос на 12%

На зарубежных рейсах показатель вырос на 33%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Пассажирооборот российских авиакомпаний в апреле 2024 года вырос на 12% относительно апреля прошлого года, до 21 млрд пассажиро-километров (пкм), следует из данных Росавиации, которые проанализировал "Интерфакс".

На рейсах по России показатель составил 13,1 млрд пкм (+2,3%), на зарубежных - 7,9 млрд (+33%).

Пассажиропоток авиакомпаний увеличился в апреле на 7,7%, до 8,2 млн человек: внутри страны перевезено 6,2 млн (+2,5%), за границу - 2 млн (+28%). За январь-апрель совокупно отправлено 31,1 млн человек (+8,1%).

Как сообщалось, пассажиропоток крупнейшей в России авиационной группы "Аэрофлот" (объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию") в апреле вырос на 21,7% и составил 4,1 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 29,9%, до 11,1 млрд пкм.

Согласно обновленной в мае комплексной программе развития авиаотрасли, по итогам текущего года все российские авиакомпании перевезут 98,1 млн человек (включая 77,3 млн внутри страны и 20,8 млн - за ее пределы) - это на 7% ниже, чем в 2023 году. В предыдущей редакции документа прогноз на этот год был на уровне 104,5 млн человек, включая 83,6 млн внутреннего пассажиропотока.

Аэрофлот Росавиация
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