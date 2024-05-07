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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:10

Президент поручил к 2030 г. довести долю отечественных самолетов в РФ минимум до 50%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития РФ до 2030 года и на перспективу до 2036 года, среди перечисленных в нем поручений - нарастить долю самолетов отечественного производства в парках российских авиакомпаний минимум до 50%.

"Установить следующие целевые показатели и задачи (...) Увеличение к 2030 году авиационной подвижности населения не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года при обеспечении к 2030 году доли самолетов отечественного производства в парке российских авиаперевозчиков не менее чем 50%", - сказано в указе, который опубликован на сайте Кремля.

Согласно комплексной программе развития авиатранспорта до 2030 года (в редакции от августа 2023 года), по состоянию на апрель 2022 года доля эксплуатируемых российскими компаниями самолетов, произведенных в РФ или бывшем СССР, составляла 32,9%. На иностранные лайнеры приходилось, соответственно, 67,1%, при этом они обеспечивали около 95% всего авиационного пассажирооборота.

Довести долю отечественных самолетов до отметки более 50% - а именно до 57,8% - согласно программе, требуется уже в 2027 году. Целевое значение к 2030 году - 81,8%.

В начале этого года "Ростех" сообщал об очередном сдвиге поставок флагманских проектов отечественного авиапрома - МС-21, русифицированного SuperJet и Ил-114-300. Теперь их выход на рынок ожидается в 2025-2026 гг.

Владимир Путин
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