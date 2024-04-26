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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%

Расходы на авиатопливо выросли на 28,5%

Затраты российских авиакомпаний на ремонт выросли в 2023 году на 26%
Фото: Антон Подгайко/РИА Новости

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Затраты российских авиакомпаний на техобслуживание и ремонт самолетов, вертолетов и авиадвигателей выросли в 2023 году на 26% в сравнении с предыдущим годом, до 173,1 млрд рублей, сообщается в материалах Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Общие расходы перевозчиков составили 1,515 трлн рублей (+9%). Самая большая доля расходов пришлась на авиатопливо - 28,5%, или 431,9 млрд рублей (+11% г/г), за ним идет аэропортовое обслуживание - 15,2%, или 230,5 млрд рублей (+17%), аренда и лизинг авиатехники - 15%, или 228,2 млрд рублей (-12%). На техобслуживание и ремонт пришлось более 11%. Значительное влияние на рост затрат, особенно на эту статью, оказала девальвация рубля, так как расчеты по ней "во многом выражены в валюте", отметили в АЭВТ.

"Требуется усиление мер государственного контроля за стоимостью поставляемых естественными монополиями товаров и услуг, так как их необоснованный рост неминуемо ведет к удорожанию услуг воздушного транспорта для конечного потребителя", - также сказано в материалах.

На рост расходов компаний влияет и необходимость облетать закрытое воздушное пространство на юге и в центральной части России. За последние два года средняя дистанция перевозки пассажира, по данным ассоциации, увеличилась на 15% на внутрироссийских линиях (2171 км в 2023 г. против 1885 км в 2021 году) и на 11% - на международных (3736 км в 2023 году против 3365 км в 2021 году).

Общие доходы авиакомпаний в прошлом году составили 1,528 трлн рублей (+20%), а операционная прибыль, соответственно, 13,4 млрд рублей - против операционного убытка в 113,4 млрд рублей за 2022 год.

"Существенную роль в обеспечении финансовой устойчивости авиакомпаний за последние два года играет налоговый вычет по акцизу на авиационный керосин, включающий вычет самого акциза и дополнительный вычет. Финансовая устойчивость большинства авиакомпаний находится на приемлемом уровне", - резюмировали в ассоциации.

Пассажиропоток авиакомпаний в 2023 году вырос почти на 11%, до 105,4 млн человек, пассажирооборот - на 16%, до 264,7 млрд пассажиро-километров, занятость кресел - на 3,6 процентного пункта, до 87,6%, коммерческая загрузка - на 3,7 п.п., до 74,3%. Рост последних двух показателей, согласно пояснениям АЭВТ, связан не только с сохранением спроса на авиаперевозки, но и с дефицитом парка воздушных судов. Сейчас коммерческий парк оценивается в 2346 единиц техники: 1 332 самолетп и 1014 вертолетов. При этом 89% пассажиров в 2023 году было перевезено на самолетах зарубежного производства, 10% - на отечественных, 1% - на вертолетах. В ближайшие годы рост пассажирских перевозок будет зависеть от возможностей авиакомпаний по увеличению парка, считают в ассоциации.

Общий объем перевезенных в прошлом году грузов сократился почти на 23%, напомнили в АЭВТ. В ближнесрочной перспективе, до возвращения отечественных авиакомпаний на рынок международных грузоперевозок, ожидать "сколь-нибудь значимого" увеличения объемов грузоперевозок не стоит, прогнозируют в объединении.

АЭВТ
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