Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВЭБа к Euroclear

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ВЭБа к Euroclear Bank в полном объеме, сообщается в картотеке дел. Подробности судебного решения не приводятся, поскольку иск рассматривался в закрытом заседании.

В иске, поданном в минувшем октябре, ВЭБ просил взыскать с Euroclear $297,16 млн. В качестве третьих лиц были указаны Национальный расчетный депозитарий (НРД) и Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр. Госкорпорация сообщала, что причина иска - "неисполнение обязательств Euroclear". В декабре суд удовлетворил ходатайство ВЭБа о закрытом режиме рассмотрения дела.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала боевых действий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года по предписанию Банка России ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Счет исков к Euroclear в российских арбитражных судах за последнее время пошел уже на десятки. Первым решение в свою пользу получил банк "Санкт-Петербург": в январе 2023 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил его иск о взыскании с Euroclear $107,1 млн и 489 тыс. евро (позднее апелляционный суд по просьбе банка частично изменил это решение, постановив взыскать с европейского депозитария $107,1 млн в рублевом эквиваленте, а также учел отказ от требований в евро). Кроме того, среди тех, кто выиграл суды против Euroclear как минимум в одной инстанции - МТС-банк, Росбанк, КЗ "Ростсельмаш", екатеринбургский банк "Синара" и другие.