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Суд решил взыскать с Euroclear в пользу Транскапиталбанка более 1,8 млрд рублей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил частично удовлетворить иск Транскапиталбанка к Euroclear Bank, взыскав более 1,8 млрд рублей.

Банк обратился в суд в декабре 2023 года с требованием взыскать с Euroclear убытки в размере 1,81 млрд рублей. В качестве третьего лица к делу был привлечен Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Согласно опубликованным во вторник материалам, суд решил взыскать с Euroclear в пользу банка $20,3 млн и 98,752 тыс. евро, а также расходы по оплате госпошлины в размере 200 000 рублей. Взыскание должно быть произведено по курсу ЦБ РФ на день фактической оплаты. Решение может быть обжаловано в течение месяца.

Банк по итогам первого квартала 2024 года занимал 30-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear, Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (входит в группу "Московской биржи") фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях.

НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД. Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream.

Euroclear Национальный расчетный депозитарий Транскапиталбанк
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