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Вода в Ишиме в одноименном тюменском городе упала ниже критической отметки

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Ишим снизился за минувшие сутки во всех населенных пунктах Тюменской области, в которых протекает река, сообщает информационный центр регионального правительства во вторник.

Так, в городе Ишиме уровень реки к 21 мая снизился на 7 см, остановившись на 847 см, это ниже критической отметки на 3 см.

В селе Абатском - райцентре Абатского района - уровень воды понизился на 2 см, до 1081 см (критическая отметка - 960 см); в селе Викулово - райцентре Викуловского района - на 6 см, до 1082 см (критическая отметка - 1000 см).

По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается, что в Абатском уровень в реке опустится ниже отметки "опасные явления" с 29 по 30 мая, в Викулово - с 27 по 30 мая.

В Абатском и Викулово 6 мая уровень воды в реке поднялся до исторических максимумов в 1236 см и 1169 см соответственно, в Ишиме - 2 мая до рекордной отметки в 1064 см.

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