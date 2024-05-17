В Упоровском районе Тюменской области затопило почти 400 га пастбищ

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - В Упоровском районе Тюменской области вода в реке Тобол снижается, но очень медленно, остаются затопленными 371 га пастбищ, сообщил в Telegram глава районной администрации Леонид Сауков.

Также в районе по-прежнему подтоплено 7,1 тысячи га пашни и 129 приусадебных участков.

17 мая на заседании районной комиссии по предупреждению чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности было принято решение возобновить перевозки пассажиров до деревни Старая Шадрина. "Автобусы в этот населенный пункт начнут ходить уже с 18 мая", - подчеркнул Сауков.

Ранее сообщалось, что Тобол у села Упорово в паводок этого года поднялся на 3,3 м выше нормы.