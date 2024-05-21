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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Москва готова помочь Ирану в выяснении причин катастрофы вертолета Раиси

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия, если потребуется иранским партнерам, готова оказать экспертную поддержку в выяснении причин катастрофы вертолета, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, заявил президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ во вторник вечером встретился со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который утром в среду отправится в Иран во главе российской делегации на церемонию прощания с Раиси.

"Если у коллег есть необходимость, то мы готовы сделать все, чтобы оказать им экспертную поддержку, экспертную помощь в выявлении истинных причин этой катастрофы", - сказал Путин на встрече с Володиным.

Владимир Путин Вячеслав Володин Ибрахим Раиси Иран
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