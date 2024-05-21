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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:37

Путин назвал гибель Раиси большой потерей

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси - большая потеря, он был надежным партнером и человеком слова, заявил президент России Владимир Путин.

Во вторник вечером президент провел встречу со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, который в среду утром отправится в Иран для участия в церемонии прощания с Раиси.

"Гибель президента Раиси - большая потеря, прежде всего, конечно, для Ирана, иранского народа, и прошу передать слова искреннего соболезнования в связи с этой трагедией", - сказал Путин.

"Действительно, это был очень надежный партнер, человек прямой, уверенный в себе, прежде всего человек, который руководствовался национальными интересами. Но, конечно, это был человек слова, и с ним было приятно работать. Имею в виду, если мы о чем-то договаривались, всегда можно было быть уверенным в том, что договоренности будут исполняться", - отметил российский президент.

Путин также заявил, что Москва готова помочь Тегерану в выяснении причин крушения вертолета, при котором погиб Раиси.

Владимир Путин Вячеслав Володин Иран Ибрахим Раиси
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