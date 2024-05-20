Начальник Генштаба ВС Ирана инициировал расследование крушения вертолета Раиси

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери распорядился начать расследование причин крушения вертолета президента Ибрахима Раиси, сообщает агентство Mehr. Для этого он направил в Восточный Азербайджан, где произошла катастрофа, делегацию высокого уровня.

Руководителем расследования Багери назначил бригадного генерала Али Абдоллахи. К расследованию присоединятся и представители иранской армии.

19 вертолет с президентом Ирана разбился в горной местности при сильном тумане на северо-западе страны, недалеко от границы с Азербайджаном. В вертолете вместе с Раиси находились глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и аятолла Мохаммад Али аль-е-Хашем. Все они погибли, как было объявлено утром 20 мая.

В МИД России заявили, что Россия готова оказать содействие в расследовании причин произошедшего. Об этом же заявил секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу.