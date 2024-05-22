В Тегеране проходит церемония прощания с Ибрахимом Раиси

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Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Иранцы собрались на улицах Тегерана, чтобы почтить память погибших при крушении вертолета президента страны Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана, сообщает агентство Mehr.

Основная часть церемонии в среду пройдет на территории Университета Тегерана, затем начнутся мероприятия с участием высокопоставленных иностранных делегаций. По поручению президента РФ Владимира Путина Россиию на траурной церемонии прощания с президентом Исламской Республики будет представлять спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он уже прибыл в Иран.

В четверг, 23 мая, тело Раиси доставят в Мавзолей имама Резы в городе Мешхед, где с погибшим президентом простится верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи.

Главу МИД Ирана похоронят в четверг в городе Рей в провинции Тегеран.

Накануне состоялась похоронная церемония в Тебризе, близ которого в конце прошлой недели произошло крушение вертолета с Раиси на борту. После этого мероприятия прошли в священном для мусульман городе Кум.

19 мая вертолет Раиси разбился в горах на северо-западе Ирана недалеко от границы с Азербайджаном. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подтвердил, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности президента страны.

Внеочередные президентские выборы назначили на 28 июня.