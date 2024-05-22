Суд во Владивостоке 24 мая рассмотрит апелляцию арестованного военнослужащего из США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Приморский краевой суд назначил дату рассмотрения апелляционной жалобы американского военнослужащего Гордона Блэка, который добивается отмены ареста, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края в среду.

"Судебное заседание назначено на 24 мая", - сказал собеседник агентства.

Жалоба в Приморский краевой суд поступила во вторник. Адвокат просит отменить постановление Первомайского районного суда от 3 мая, отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Первомайский районный суд Владивостока 3 мая избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 июля американскому военнослужащему, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК РФ). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд пришел к выводу, что гражданин США "под тяжестью предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу".

УМВД РФ по Приморскому краю сообщало, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке. Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края накануне посетили арестованного и сообщили, что жалоб у него нет, со своим назначенным адвокатом он встречался дважды. Позже в пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.

В начале мая в полицию поступило сообщение 32-летней местной жительницы о краже. По данным полиции, заявительница находилась в отношениях с иностранным гражданином, с которым познакомилась на территории Республики Корея, где работала. Вернувшись во Владивосток, девушка продолжила общаться с молодым человеком онлайн. 10 апреля мужчина приехал к знакомой во Владивосток. Позже у заявительницы дома произошел конфликт со знакомым. После его ухода девушка обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину.