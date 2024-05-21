Во Владивостоке жалоба на арест американского военного поступила в краевой суд

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Приморский краевой суд поступила жалоба защиты американского военнослужащего Гордона Блэка, который 3 мая был арестован по обвинению в краже, на избранную судом меру пресечения, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судебной системы Приморского края во вторник.

"Только что материал поступил в Приморский краевой суд, дата судебного заседания еще не назначена. Адвокат просит отменить постановление Первомайского районного суда от 3 мая, отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал собеседник агентства.

В начале мая 32-летняя жительница Владивостока подала в полицию заявление о краже. По данным полиции, заявительница во время работы в Южной Корее познакомилась с иностранцем и у них завязались отношения. 10 апреля он приехал к ней во Владивосток. Позже у них произошел конфликт. После ухода иностранца заявительница обнаружила пропажу денег и обратилась в полицию.

Полицейские нашли подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он купил авиабилеты и намеревался вылететь на родину.

3 мая Первомайский суд арестовал его до 2 июля. Ему вменяют кражу с причинением значительного ущерба (п. "в", ч.2. ст. 158 УК)., ему Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. При избрании меры пресечения суд пришел к выводу, что гражданин США "под тяжестью предъявленного обвинения, с целью избежать ответственности, может скрыться от органов предварительного следствия и суда, чем воспрепятствовать производству по делу".

УМВД по Приморскому краю сообщало, что 34-летний подозреваемый иностранный гражданин содержится в СИЗО-1 во Владивостоке. Представители Общественной наблюдательной комиссии Приморского края 20 мая посетили арестованного и сообщили, что жалоб у него нет, со своим назначенным адвокатом он встречался дважды. Позже в пресс-службе краевого МВД заявили, что Блэк признал вину и сотрудничает со следствием.

О том, что арестован сержант Гордон Блэк, который служил в Южной Корее, ранее сообщило NBC News. По его сведениям, по завершении командировки в Корею американец уже по собственной инициативе и без разрешения командования заехал в Россию к знакомой.