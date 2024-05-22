Сенаторы одобрили закон о немедленном освобождении тяжелобольных заключенных

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации проголосовал за закон о гуманизации исполнения постановлений суда об освобождении тяжелобольного осужденного.

Действующее правовое регулирование порядка и срока освобождения осужденного, страдающего тяжелым заболеванием, препятствующим отбыванию наказания в виде лишения свободы, из соответствующего учреждения, не в полной мере согласуется с положениями Конституции, указал в пояснительной записке Верховный суд, инициатор принятия этого закона.

Действующее законодательство допускает подачу апелляции или представления на постановление суда об освобождении осужденного от наказания. В таком случае постановление вступает в законную силу и подлежит исполнению по истечении 15 суток для его обжалования в апелляционном порядке либо в день вынесения судом апелляционной инстанции определения или постановления.

В связи с этим тяжелобольные не освобождаются незамедлительно после вынесения судом такого решения и вынуждены продолжать отбывать наказание, в том числе в местах лишения свободы, ожидая истечения срока, отведенного на апелляционное обжалование постановления суда и рассмотрение судом апелляционной инстанции жалобы другой стороны.

Новый закон дополняет статью 399 УПК частью 8, в которой установлено, что постановление суда в части освобождения осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии с частью 2 статьи 81 Уголовного кодекса подлежит немедленному исполнению.

В пояснительной записке приведены статистические данные, согласно которым решения об освобождении от отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью приняты судами: в 2020 году - в отношении 2 219 лиц, в 2021 году - 2 013 лиц, в 2022 году - 2 132 лиц, в первом полугодии 2023 года - 1 086 лиц.

Кроме того, закон совершенствует и процедуру обращения в суд по вопросу об освобождении осужденного от отбывания наказания в связи с болезнью.