ЕГЭ-2024 в основной период будут сдавать почти 700 тыс. человек

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2024 году будут сдавать около 700 тыс. человек, 609 тыс. из которых - выпускники этого года, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

"ЕГЭ в основной период 2024 года будут сдавать около 700 тысяч участников, в том числе около 609 тысяч выпускников текущего года, экзамены пройдут во всех регионах России и 54 странах за рубежом", - сказал Музаев, чьи слова привели в пресс-службе ведомства в среду.

В Рособрнадзоре добавили, что для организации ЕГЭ будет задействовано более 6 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в том числе 26 ППЭ на базе медицинских учреждений и 618 ППЭ на дому.

Для проведения экзамена будут привлечены около 300 тыс. организаторов и около 6,2 тыс. медицинских работников. Кроме того, мониторинг хода экзаменов будут вести около 40 тыс. общественных наблюдателей, отметили в Рособрнадзоре.

Руководитель Рособрнадзора также сообщил о том, что на особом контроле находится ситуация с проведением государственной итоговой аттестации в регионах, пострадавших от паводков (Оренбургская, Тюменская, Томская и Курганская области). "С самого начала паводков мы с региональными министерствами находимся на связи. Запросов от этих субъектов о создании особых условий к нам не поступало", - сказал Музаев.

Основной период ЕГЭ в этом году определен с 23 мая по 5 июля, с 13 июня по 5 июля расписанием предусмотрены резервные дни, в том числе пересдачи, которые пройдут 4 и 5 июля.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что возможность пересдать экзамен будет доступна только выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ. "Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован", - подчеркивали в ведомстве.

Выпускники в этом году смогут подать заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ с 26 июня по 1 июля.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.