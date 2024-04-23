Заявление на пересдачу одного из предметов ЕГЭ можно подать с 26 июня по 1 июля

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Выпускники в этом году смогут подать заявление на пересдачу одного из предметов Единого госэкзамена (ЕГЭ) с 26 июня по 1 июля, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

"Впервые в 2024 году у выпускников по образовательным программам среднего общего образования появилась возможность пересдать экзамен по одному из предметов по выбору учащегося и использовать результат пересдачи в текущем году. Днями для пересдачи определены 4 и 5 июля 2024 года. Заявления на пересдачу ЕГЭ будут приниматься с 26 июня по 1 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Рособрнадзора сообщали, что возможность пересдать экзамен будет доступна всем выпускникам текущего года, сдававшим ЕГЭ. "Но важно обратить внимание, что действителен будет только результат пересдачи. Первый полученный результат по пересдаваемому предмету будет аннулирован", - подчеркивали в ведомстве.

Выступая с посланием Федеральному собранию в конце февраля, президент РФ Владимир Путин предложил позволить выпускникам школ пересдавать ЕГЭ по одному из предметов, причем так, чтобы они успели подать документы до конца приёмной кампании в вузы.