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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:00

В Подмосковье потушили загоревшуюся электричку Москва - Тверь

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Солнечногорском районе Подмосковья потушили загоревшуюся электричку Москва-Тверь, сообщает МЧС РФ.

Как уточняется, горели два вагона на 140 квадратных метрах. До прибытия пожарных подразделений эвакуировались восемь человек, никто не пострадал.

Ранее пресс-служба Октябрьской железной дороги сообщила, что на станции Поварово загорелось крышевое оборудование между восьмым и девятым вагонами электропоезда №6710.

В пресс-службе уточняли, что в связи с инцидентом прогнозируются задержки пригородного движения в сторону Твери.

Причины возгорания и ущерб подвижному составу устанавливаются.

Москва Подмосковье Солнечногорск Тверь Поварово МЧС
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